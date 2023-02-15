ISW: поступитися Бахмутом означає для України – розширення операцій РФ і оборона ЗСУ на менш сприятливій місцевості

Захід стурбований рішучістю України утримувати місто Бахмут на Донеччині, але американський Інститут дослідження війни припускає, що таке рішення ЗСУ є «стратегічно обґрунтованим», йдеться у щоденному звіті ISW.

«Рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим зусиллям, попри втрати для України. Захист Україною Бахмута змусив Кремль використати значну частину сил ПВК «Вагнер» та залучити значні ресурси повітряно-десантих сил РФ для підтримки виснажливого просування. Українська оборона Бахмута призвела до деградації значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості», – вказують в ISW.

Американські аналітики наголошують: «Оборона Україною Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за Бахмутом, якби Україна поступилася містом раніше».

Спроби захопити Бахмут російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали в третій декаді січня.