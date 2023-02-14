У Бахмуті залишилося менш як 5 тисяч цивільних – Кириленко

У місті Бахмут залишилося менш як 5 тисяч мирних жителів, заявив 14 лютого голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Евакуація відбувається буквально під постійними обстрілами, а членів евакуаційних бригад рятують броньовані капсули», – сказав у телевізійному інтерв’ю Кириленко, додавши, що «кількість людей, які перебувають у Бахмуті, має бути мінімізована, а військові повинні виконувати свою роботу».

В’їзд до Бахмута для немісцевих цивільних осіб обмежено, але люди з місцевою реєстрацією можуть виїхати та в’їхати до міста.

Кириленко також вказав, що з Бахмута евакуювали понад 12 тисяч неповнолітніх: «Дітей (залишається) менш як 140. Діти з дитячих будинків, діти зі складних сімей, батьки яких були позбавлені батьківських прав, – усі такі діти були евакуйовані».

Щодо можливостей допомоги з боку волонтерських організацій Кириленко сказав: «У жителів є все необхідне, запаси їжі та води. Якщо ми побачимо, що доставка потрібна, ми це зробимо через військову адміністрацію».

Станом на початок 2021 року населення Бахмута становило понад 72 тисячі людей. Спроби захопити місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали в третій декаді січня.