У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Бахмутському напрямку

Динаміка атак на Бахмутському напрямку «продовжує залишатися напруженою», за добу було 17 боєзіткнень біля Бахмуту, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.



«Наступ на нашому напрямку почався вже давно. Понад півроку тривають жорсткі і криваві атаки ворога. Наприклад, на Бахмутському напрямку, де зосереджений головний напрямок у дару, – 234 обстріли відбулося лише за цю добу, 37 боєзіткнень на всій ділянці Бахмутського фронту. 70 обстрілів і 17 боєзіткнень лише в районі самого міста. При цьому 205 агресорів було вибито і 219 поранено. Щодоби амплітуда атак однакова – від 35 до 50. Динаміка продовжує залишатися напруженою», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник має достатньо ресурсів для продовження атак, але зараз вогневі удари війська РФ концентрують лише на напрямках, на яких вони насамперед зосереджують свої зусилля.

Британська розвідка 14 лютого заявила, що протягом останніх трьох днів найманці ПВК «Вагнер» «майже напевно» досягли невеликого поступу на околиця Бахмута, проте організована українська оборона в цьому районі триває.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.