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Росія каже про окупацію села Красна Гора поблизу Бахмута. У ЗСУ відреагували

Бахмут після російських обстрілів, 9 лютого 2023 року

Заяви російської сторони про захоплення населеного пункту Красна Гора поблизу Бахмута «не відповідають дійсності», заявив CNN речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Там тривають бої. Ми тримаємо це під контролем», – сказав він.

За його словами, Бахмут залишається центром основних атак Росії.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснив 85 обстрілів. Бойових дій було 33. У районі міста Бахмут 25 обстрілів та 19 бойових дій», – сказав Череватий, додавши, що Україна має можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених.

Раніше 13 лютого у Міноборони РФ заявили, що російські війська захопили населений пункт Красна Гора на Донеччині.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше інформацію про захоплення міста військами РФ підтвердили в Генштабі ЗСУ.

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