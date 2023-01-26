Війська РФ окупували Соледар. Куди битимуть далі?

Українські війська відійшли від Соледару, містечка приблизно за 7 км навпростець на північний схід від Бахмуту (Донеччина). Про це стало відомо 25 січня – саме на уродини президента України Володимира Зеленського і тоді, коли США та Німеччина зголосилися надати ЗСУ танки. Чому загарбникам вдалося окупувати Соледар і що далі?

Як ЗСУ відійшли від Соледару?

Збройні сили України залишили Соледар, аби вберегти особовий склад.

«Планово, організовано, без жодної паніки, приховано максимально, наскільки це виходило, відійшли, не давши ворогу ні оточити наші війська, ні взяти масово в полон, вибудувати нову лінію оборони і стримувати ворога і далі, не даючи йому системно прорвати нашу лінію оборони», – зазначив в ефірі Радіо Донбас.Реалії Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Чому про відхід із міста не повідомили раніше, адже окупанти хвалилися контролем над Соледаром ще 13 січня, а британська розвідка припустила його втрату 16 січня?

«Ми заявили про це зараз, бо це було так корисно для національної оборони. Це визначено вищим командуванням з метою проведення всіх заходів повною мірою, з забезпеченням максимальної безпеки наших військ. Загалом це проводилося для того, щоби поки одні війська стримували оборону, інші будували фортифікаційні споруди», – пояснив Череватий.

Чому втратили Соледар?

Російські війська з минулого літа намагалися захопити містечко. З початку цього року штурми поновили з новою силою. Загарбники за підтримки авіації та артилерії хвилями накочувалися на українську оборону, не рахуючи втрати, повідомляли військові.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, зазначала: «Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів». Сергій Череватий підтвердив, що основною ударною силою на цьому напрямку були саме «вагнерівці» – раніше про це неодноразово повідомляли різні джерела.

«Ворог зосередив на цьому напрямку максимальні свої сили. Головним ударним підрозділом було організоване злочинне угруповання «Вагнер», яке намагалось найкращих із найкращих своїх зібрати, також підтримане десантними військами, вогнем артилерії та авіації. Соледар перебував багато-багато місяців під системним тиском», – пояснив причини втрати Соледару Череватий.

За словами військового, ЗСУ на цьому напрямку максимально знекровили російські війська, вибудували нову лінію оборони – «і не було сенсу вже триматися за ці рештки будівель».

Куди Росія битиме тепер?

Зведення Генштабу ЗСУ та аналітика проєкту DeepState за попередні декілька днів свідчать, що з Соледару російські війська намагаються просуватися в декількох напрямках:

Північ . Зокрема, штурмують Роздолівку . Це створює загрозу для оборонців Сіверська , що розташований на північ від Соледару.

. Зокрема, штурмують . Це створює загрозу для оборонців , що розташований на північ від Соледару. Захід . Зокрема, штурмують Благодатне . Через Благодатне проходить траса Т0513 , що сполучає Сіверськ із Бахмутом та трасою М03 , а саме її ділянкою «Бахмут – Слов’янськ». Це також створює загрозу для оборонців Сіверська.

. Зокрема, штурмують . Через Благодатне проходить траса , що сполучає Сіверськ із Бахмутом та трасою , а саме її ділянкою «Бахмут – Слов’янськ». Це також створює загрозу для оборонців Сіверська. Південь. Штурмують Красну Гору; аналітики проєкту DeepState ідентифікували ураження групи окупантів на околицях села Парасковіївка. А від центру Парасковіївки до центру Бахмуту по мапі – всього 7 км.

Таким чином, зауважують фахівці, російські війська використовують Соледар:

для поступового звуження напівкільця довкола Бахмуту;

для спроби відрізання логістики оборонцям Сіверська;

у перспективі – для можливого виходу на трасу М03, яка є прямою дорогою до Слов’янська (майже 46 км).

Водночас українські військові зазначають, що після відходу з Соледару вирівняли лінію оборони, а в околицях міста тривають запеклі бої.

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