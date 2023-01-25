Німецькі танки для України: що зможуть ЗСУ з Leopard 2

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних коливань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.

«Це результат інтенсивних консультацій із найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», – заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт.

Мета союзників, за заявою Берліна – швидко зібрати два танкові батальйони української армії. Пізніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус уточнив, що перші «Леопарди» ЗСУ отримають приблизно за три місяці.

«Це потенційно важлива «зміна правил гри» в цій війні або на цьому етапі війни», – наголосив він.

За його словами, зараз Берлін веде дискусії з партнерами із запланованих постачань – Польщею, Канадою, Іспанією та Португалією.

За даними німецького видання Spiegel, зараз країни ЄС обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Президент Росії Путін, коментуючи передачу ЗСУ танків, заявив, що Німеччину досі окупують американські війська.

Що зможуть ЗСУ на полі бою, коли отримають танки Leopard 2 та Abrams від союзників?

Скільки часу забере передача танків українській армії та навчання екіпажів?

І чи має російська армія зброю проти західної бронетехніки?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: