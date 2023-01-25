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Донбас

Німецькі танки для України: що зможуть ЗСУ з Leopard 2

  • 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних коливань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.
  • «Це результат інтенсивних консультацій із найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», – заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт.
  • Мета союзників, за заявою Берліна – швидко зібрати два танкові батальйони української армії. Пізніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус уточнив, що перші «Леопарди» ЗСУ отримають приблизно за три місяці.
  • «Це потенційно важлива «зміна правил гри» в цій війні або на цьому етапі війни», – наголосив він.
  • За його словами, зараз Берлін веде дискусії з партнерами із запланованих постачань – Польщею, Канадою, Іспанією та Португалією.
  • За даними німецького видання Spiegel, зараз країни ЄС обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.
  • Президент Росії Путін, коментуючи передачу ЗСУ танків, заявив, що Німеччину досі окупують американські війська.

Що зможуть ЗСУ на полі бою, коли отримають танки Leopard 2 та Abrams від союзників?

Скільки часу забере передача танків українській армії та навчання екіпажів?

І чи має російська армія зброю проти західної бронетехніки?

Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

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