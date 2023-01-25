Німецькі танки для України: що зможуть ЗСУ з Leopard 2

- 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних коливань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.
- «Це результат інтенсивних консультацій із найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», – заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт.
- Мета союзників, за заявою Берліна – швидко зібрати два танкові батальйони української армії. Пізніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус уточнив, що перші «Леопарди» ЗСУ отримають приблизно за три місяці.
- «Це потенційно важлива «зміна правил гри» в цій війні або на цьому етапі війни», – наголосив він.
- За його словами, зараз Берлін веде дискусії з партнерами із запланованих постачань – Польщею, Канадою, Іспанією та Португалією.
- За даними німецького видання Spiegel, зараз країни ЄС обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.
- Президент Росії Путін, коментуючи передачу ЗСУ танків, заявив, що Німеччину досі окупують американські війська.
Що зможуть ЗСУ на полі бою, коли отримають танки Leopard 2 та Abrams від союзників?
Скільки часу забере передача танків українській армії та навчання екіпажів?
І чи має російська армія зброю проти західної бронетехніки?
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