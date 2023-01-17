У Соледарі біля Бахмута українські військові щодня знищують окупантів, їхні склади і техніку. Мета ​– знекровити російські війська та знищити їхній наступальний потенціал. Загалом втрати загарбників на цьому напрямку вимірюють десятками тисяч, хоча Росія й вважає захоплення міста (в її версії - звільнення) великою перемогою: їй вдалося суттєво просунутися у місті, ЗСУ контролюють лише його західну оклицю. Чи може зруйнований до фундаментів Соледар стати другою Чорнобаївкою, пасткою для атакуючих, котрі туди зайшли?

«Завершене звільнення міста Соледар», – рапортувало 13 січня Міноборони РФ.

«Наші підрозділи знаходяться там (у Соледарі – ред.) та постійно вражають вогнем противника», – повідомив чотири дні потому, 17 січня, Суспільному Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Продовження боїв за Соледар щодня підтверджує і проект DeepState.

Пізніше Череватий наголосив, що одне з головних завдань ЗСУ у Соледарі, – «максимально знекровлювати ворога, вибивати його особовий склад і техніку, знищувати його наступальний потенціал».

Втрати: від 200 на добу до 20 тисяч загалом

Наскільки ефективно Соледар уражає та знекровлює російські війська?

Ще у вівторок, 10 січня, Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, зауважила: «Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника».

Добову кількість виведених з ладу у Соледарі окупантів оприлюднив 15 січня Сергій Череватий: «Ворог втратив 119 людей вбитими та 108 пораненими тільки на цьому напрямку».

Отже, за українськими даними, маємо більше 220 виведених з ладу загарбників на добу. Це результат, як пояснив Череватий, взаємодії розвідки, аеророзвідки та високоточних артилерійських систем від західних партнерів.

Більш глобальні підрахунки озвучив 24 каналу Михайло Подоляк, радник глави офісу президента.

«Це не тисяча чи дві, – це 10, 15 чи навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують», – зазначив чиновник.

Зауважмо, що за 10 років війни в Афганістані СРСР втратив менше – 15 тисяч військових.

«Птахи Мадяра» показують знищення російських військових на відео

Уявлення про щоденні втрати окупантів у живій силі та складах БК у Соледарі дають відео окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра». Події на екрані коментує командир групи Роберт Бровді, псевдо «​Мадяр».

Наприклад, відео від 13 січня. У кадрі видно групу окупантів.

«Отак ходить лише м’ясо тушковане… 10 хробаків-інтервентів», – коментує спокійне пересування загарбників «Мадяр». Він показує, як російські військові по двадцятеро, а то й більше, «заселяють» хати соледарців.

«MLRS чи HIMARS» – міркує «Мадяр» над тим, яка саме зброя уразить дім, де перебувають 25 загарбників.

«Джага-джага», – скрикує аеророзвідник, а будинок – спалахує і розлітається на друзки.

Відео, датоване 15 січня, показує процес неквапливого раціонального спостереження і знищення у Соледарі групи з більше ніж 20 окупантів. «Заганяєм, як кабаначиків», – коментує Бровді очікування, коли якомога більше російських солдатів збереться в одній будівлі. Коли це сталося, – загарбників знищила українська артилерія.

Також «Птахи Мадяра» показують знищення складів у Соледарі. Наприклад, за 16 січня аеророзвідники та артилеристи висадили в повітря 4 склади з боєкомплектом у Соледарі.

«Ресурс окупантів перемолотий у Соледарі» – Олександр Коваленко

ЗСУ наразі не можуть здійснювати серйозні контратакувальні операції на Донбасі, проте й російські військові через величезну кількість убитих у Соледарі втратили увесь ресурс, повідомив у ефірі Радіо Донбас.Реалії Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

«Основне завдання донбаського плацдарму – це максимальне блокування та стримування натиску російських окупантів. У цьому контексті Соледар став серйозним об’єктом із затягування колосального ресурсу російських окупантів, який було нівельовано», – зауважує експерт.

Він звертає увагу на те, що зараз окупанти загальмували перед лінією оборони ЗСУ на західних околицях містечка. А це блокує їхній вихід до села Благодатне. У підсумку, – російські війська не можуть узяти під контроль трасу Т 0513 «Бахмут – Сіверськ».

«Чому так? Тому, що там зосереджена зараз лінія оборони, на прорив якої у росіян не вистачає ресурсів. Адже увесь ресурс був перемолотий у Соледарі», – пояснює Олександр Коваленко.

У самому Соледарі, зокрема на південно-східних локаціях, у Росії теж проблеми. Там вона на початках намагались розміщувати позиції із накопиченням боєприпасів, техніки та особового складу. Проте ця частина зруйнованого міста, за словами експерта, «на ура прострілюється українською артилерією». Про це ж свідчать і відео знищення загарбників від «Птахів Мадяра».

«Соледар перетворюється на локально Чорнобаївку для росіян», - зауважує Олександр Коваленко.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу