Россия не сможет одержать «великую победу» в войне против Украины. Об этом идет речь в эксклюзивной аудиозаписи разговора двух офицеров армии РФ, которую получили Донбасс.Реалии от своих источников в одном из разведывательных органов Украины.

Установлено, что один из голосов принадлежит Дмитрию Козлову, сотруднику Минобороны России по восточной культуре – он консультирует в том числе российских офицеров в Сирии. Известно, что у него есть сын, в звании старшего лейтенанта воюет в Украине.

Это перехват позволяет получить некоторое представление о том, каким в войсках РФ видят свое положение на фронте, что думают о самой войне против Украины и на какой ее финал рассчитывают. Мы приводим наиболее показательные фрагменты аудиозаписи разговора – все реплики принадлежат Дмитрию Козлову.

«Нах*й мне, говорит, в такую армию идти». Настроения в армии РФ

«На самом деле война сейчас держится на задоре, вот на нашем поколении, знаешь там, до 40 лет, которые еще советской закалки. А остальным уже это нах*й не надо.

Все приходят и говорят – да еб*л я в рот. Как у меня там правильно один говорит, генофонд метр девяносто, бл*дь, офицер вроде, ну съ*бал еще нах*й, бл*дь, лейтенантом, говорит, а нах*й мне туда идти.

У меня, говорит, вот два кореша еб*нули туда нах*й, еще вначале, добровольцами, ни броников, них*я. Через два месяца, бл*дь, привезли обоих двухсотыми. Них*я, говорит, не было. Ни броников, ни касок, них*я. Мало того что продавали их налево-направо. Нах*й мне, говорит, в такую армию идти. Вот тебе копейки, и че бл*дь после этого, как ему бл*дь объяснить».

«Говорящая голова пизд*т внаглую». О командовании армии РФ

«Говорящая голова пизд*т внаглую, я вообще не понимаю, нах*й целому генерал-лейтенанту (вероятно, речь идет о генерал-лейтенанте ВС РФ Игоре Конашенкове, официального представителья Минобороны РФ – ред.) бл*дь, стоять то, что вполне могла бы дама какая-нибудь в звании капитана или майора говорить. А то он стоит вот так это бодро, и спрашивается в задачнике, а нах*й ты вообще в академии учился, говорящая голова, бл*дь.

Вот тратили на тебя время, деньги, чтобы пизд*ть вот эту хуйню тут сидеть. Ну видишь там, злые языки говорят, бл*дь, что у говорящей головы на жинку нах*й оформлена х*ева туча контор, в которые оленевод (под этим прозвищем известен министр обороны РФ Сергея Шойгу – ред.), через которые бабло нах*й, ну короче, получает эти заказы армия».

«Нациков этих добъем бл*дь». О целях войны в Украине

«Рассказывать о том, что там все пид*р*сы, мы и так знаем, что там пид*р*сы, ну че теперь, бл*дь, чтобы эти пидарасы к нам пришли. Я говорю – мы воюем там, бл*дь, не за верхушку, мы за Россию воюем, еб*н*й компот. И нациков этих добъем, бл*ядь – один х*й. Другой вопрос – хочется сказать, ну х*й с ним, толку от вас никакого, ну хотя бы, бл*ди, не мешайте своими великими решениями, бл*дь».

Фрагмент розмови можна послухати у випуску Донбас.Реалії:

«Никто, нах*й не пойдет, Харьков брать не будет». О возможностях армии РФ

«Да там без НАТО мы встанем, все равно встанем. Я тебе могу сказать – вот где, бл*дь, построена эта линия обороны, линия хорошая, я ж тебе говорю, как бл*дь это, как Мажино или Маннергейма , вот по ней и будет, бл*дь, это самое, граница Российской Федерации новая.

Никто, нах*й не пойдет, Харьков брать не будет. Как ты его возьмешь, бл*дь? Город, бл*дь, миллионник нах*й, сплошная промзона, да еще метро внизу. Как ты его брать будешь? Его чтобы брать, надо брать в жесткую блокаду и бомбить с утра до вечера ФАБми нах*й, с утра до вечера нах*й. А не как там рассказывать, что там наши люди сидят. А мы тут сверху мяса накидаем.

Вот этих, бл*дь, авторов таких проектов, вот этих говорящих, их бы самих бы, бл*дь, впереди в штурмовые, бл*дь, батальоны, нах*й, и вперед. Я вообще могу тебе сказать процентов 90 Минобороны [РФ], что там сидит штаны протирает с отекшим еб*лом от пьянства и брюхом, бл*дь, от жратвы – их бы, с*ка, всех. И впереди оленевода – прибьют его скота, ну хотя бы помрет по-человечески».

«Западный военный округ просто разбежался». О дезертирстве в армии РФ

« Западный военный округ (военно-административная единица ВС РФ на северо-западе со штабом в Санкт-Петербурге – ред.) просто разбежался. Я ж тебе говорю – из 100% дезертиров 70% офицеры Западный военный округ. Еб*ть колотить. Все ж по блату, все по блату. Нах*й пропадать, пропадать не договаривались, когда покупали, бл*дь, направление...

Я ж тебе говорю вот эта х*ета, которая, бл*дь, вот сейчас разгоняют по интернету, бл*дь, показывают мобилизованных, бл*дь, командиры убежали или вообще нету командиров, или как у «Барсов» , бл*дь, они там сидят на передовой, командиры водку жрут, х*й знает за три версты. Да все просто объясняется – дело в том, что офицерский состав подвыбили, и сейчас начинают выгребать тех, кто изначально косил войну всеми правдами-неправдами».

«Насчет великой победы...» Об исходе войны в Украине

«Насчет великой победы у меня вообще сомнения есть, нам бы дай бог, бл*дь, удержать нах*й то, что мы, это самое, прихватили. Потому что в том количестве, в котором мы есть, о победе речи быть не может. Вот такая ситуация…

Другой вопрос, чтобы сейчас не обоср*ли нах*й, а то сейчас поотдают все что можно, потом в белом фраке, бл*дь, будут рассказывать, как все ох*енно у нас закончилось, обернулось. Ну да, пришлось отдать, зато главное – удержали. Ты понимаешь, у нас эту х*йню любят втирать в телевизор. Для дураков нах*й.

Тогда будет п*зда, я тебе говорю, тогда будет бл*дь гражданская война нах*й. Это п*зда нах*й, я тебе говорю, однозначно. И вот то, что там сидит в Москве, СВОшники и так далее – они никого не спасут, они может ребята, конечно, и хорошие бл*дь, но против фронтовиков не потянут нах*й. Да они и побегут одни из первых – нахуй им попадать-то, бл*дь. За зарплату что ли. Они там прямо скажем все не идейные нах*й».

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