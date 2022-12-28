Россия не сможет одержать «великую победу» в войне против Украины. Об этом идет речь в эксклюзивной аудиозаписи разговора двух офицеров армии РФ, которую получили Донбасс.Реалии от своих источников в одном из разведывательных органов Украины.
Установлено, что один из голосов принадлежит Дмитрию Козлову, сотруднику Минобороны России по восточной культуре – он консультирует в том числе российских офицеров в Сирии. Известно, что у него есть сын, в звании старшего лейтенанта воюет в Украине.
Это перехват позволяет получить некоторое представление о том, каким в войсках РФ видят свое положение на фронте, что думают о самой войне против Украины и на какой ее финал рассчитывают. Мы приводим наиболее показательные фрагменты аудиозаписи разговора – все реплики принадлежат Дмитрию Козлову.
«Нах*й мне, говорит, в такую армию идти». Настроения в армии РФ
«На самом деле война сейчас держится на задоре, вот на нашем поколении, знаешь там, до 40 лет, которые еще советской закалки. А остальным уже это нах*й не надо.
Все приходят и говорят – да еб*л я в рот. Как у меня там правильно один говорит, генофонд метр девяносто, бл*дь, офицер вроде, ну съ*бал еще нах*й, бл*дь, лейтенантом, говорит, а нах*й мне туда идти.
У меня, говорит, вот два кореша еб*нули туда нах*й, еще вначале, добровольцами, ни броников, них*я. Через два месяца, бл*дь, привезли обоих двухсотыми. Них*я, говорит, не было. Ни броников, ни касок, них*я. Мало того что продавали их налево-направо. Нах*й мне, говорит, в такую армию идти. Вот тебе копейки, и че бл*дь после этого, как ему бл*дь объяснить».
«Говорящая голова пизд*т внаглую». О командовании армии РФ
«Говорящая голова пизд*т внаглую, я вообще не понимаю, нах*й целому генерал-лейтенанту (вероятно, речь идет о генерал-лейтенанте ВС РФ Игоре Конашенкове, официального представителья Минобороны РФ – ред.) бл*дь, стоять то, что вполне могла бы дама какая-нибудь в звании капитана или майора говорить. А то он стоит вот так это бодро, и спрашивается в задачнике, а нах*й ты вообще в академии учился, говорящая голова, бл*дь.
Вот тратили на тебя время, деньги, чтобы пизд*ть вот эту хуйню тут сидеть. Ну видишь там, злые языки говорят, бл*дь, что у говорящей головы на жинку нах*й оформлена х*ева туча контор, в которые оленевод (под этим прозвищем известен министр обороны РФ Сергея Шойгу – ред.), через которые бабло нах*й, ну короче, получает эти заказы армия».
«Нациков этих добъем бл*дь». О целях войны в Украине
«Рассказывать о том, что там все пид*р*сы, мы и так знаем, что там пид*р*сы, ну че теперь, бл*дь, чтобы эти пидарасы к нам пришли. Я говорю – мы воюем там, бл*дь, не за верхушку, мы за Россию воюем, еб*н*й компот. И нациков этих добъем, бл*ядь – один х*й. Другой вопрос – хочется сказать, ну х*й с ним, толку от вас никакого, ну хотя бы, бл*ди, не мешайте своими великими решениями, бл*дь».
«Никто, нах*й не пойдет, Харьков брать не будет». О возможностях армии РФ
«Да там без НАТО мы встанем, все равно встанем. Я тебе могу сказать – вот где, бл*дь, построена эта линия обороны, линия хорошая, я ж тебе говорю, как бл*дь это, как Мажино или Маннергейма, вот по ней и будет, бл*дь, это самое, граница Российской Федерации новая.
Никто, нах*й не пойдет, Харьков брать не будет. Как ты его возьмешь, бл*дь? Город, бл*дь, миллионник нах*й, сплошная промзона, да еще метро внизу. Как ты его брать будешь? Его чтобы брать, надо брать в жесткую блокаду и бомбить с утра до вечера ФАБми нах*й, с утра до вечера нах*й. А не как там рассказывать, что там наши люди сидят. А мы тут сверху мяса накидаем.
Вот этих, бл*дь, авторов таких проектов, вот этих говорящих, их бы самих бы, бл*дь, впереди в штурмовые, бл*дь, батальоны, нах*й, и вперед. Я вообще могу тебе сказать процентов 90 Минобороны [РФ], что там сидит штаны протирает с отекшим еб*лом от пьянства и брюхом, бл*дь, от жратвы – их бы, с*ка, всех. И впереди оленевода – прибьют его скота, ну хотя бы помрет по-человечески».
«Западный военный округ просто разбежался». О дезертирстве в армии РФ
«Западный военный округ (военно-административная единица ВС РФ на северо-западе со штабом в Санкт-Петербурге – ред.) просто разбежался. Я ж тебе говорю – из 100% дезертиров 70% офицеры Западный военный округ. Еб*ть колотить. Все ж по блату, все по блату. Нах*й пропадать, пропадать не договаривались, когда покупали, бл*дь, направление...
Я ж тебе говорю вот эта х*ета, которая, бл*дь, вот сейчас разгоняют по интернету, бл*дь, показывают мобилизованных, бл*дь, командиры убежали или вообще нету командиров, или как у «Барсов», бл*дь, они там сидят на передовой, командиры водку жрут, х*й знает за три версты. Да все просто объясняется – дело в том, что офицерский состав подвыбили, и сейчас начинают выгребать тех, кто изначально косил войну всеми правдами-неправдами».
«Насчет великой победы...» Об исходе войны в Украине
«Насчет великой победы у меня вообще сомнения есть, нам бы дай бог, бл*дь, удержать нах*й то, что мы, это самое, прихватили. Потому что в том количестве, в котором мы есть, о победе речи быть не может. Вот такая ситуация…
Другой вопрос, чтобы сейчас не обоср*ли нах*й, а то сейчас поотдают все что можно, потом в белом фраке, бл*дь, будут рассказывать, как все ох*енно у нас закончилось, обернулось. Ну да, пришлось отдать, зато главное – удержали. Ты понимаешь, у нас эту х*йню любят втирать в телевизор. Для дураков нах*й.
Тогда будет п*зда, я тебе говорю, тогда будет бл*дь гражданская война нах*й. Это п*зда нах*й, я тебе говорю, однозначно. И вот то, что там сидит в Москве, СВОшники и так далее – они никого не спасут, они может ребята, конечно, и хорошие бл*дь, но против фронтовиков не потянут нах*й. Да они и побегут одни из первых – нахуй им попадать-то, бл*дь. За зарплату что ли. Они там прямо скажем все не идейные нах*й».
ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:
Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 826 випадків загибелі і 10 759 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 18 грудня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ