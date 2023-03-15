Кремлівська пастка: як пропаганда РФ імітує українських військових у соцмережах

Аккаунт військового у Тік-Току може бути фейковим, а інформацію в ньому Росія може використовувати для війни. Телеграм-канал нібито бригади ЗСУ може не мати до неї жодного стосунку. А група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид. Конкретні приклади цього зібрали фактчекери і проєкт Донбас.Реалії.

За даними StopFake, в останній рік значно зросла кількість українців, що споживають інформацію про війну з соціальних мереж та телеграм-каналів. Але найчастіше це не канали відомих, перевірених медіа, а ноунейм-групи, авторські акаунти або канали-агрегатори новин. І саме на ці ресурси, на думку фахівців, спрямований основний удар російської пропагандистської машини. Коли інформація від агресора суспільством не сприймається, є єдиний спосіб поширити її: створювати псевдоукраїнські джерела, пояснює політолог Михайло Савва.

Ми дослідили, як і чому Росія використовує патріотичний контент в інформаційній війні.

Навіть розважальний ТікТок зараз наповнений кадрами з передової. Відео з фронту швидко стають популярними і роблять такими своїх авторів: на військових підписуються десятки тисяч людей. І вочевидь довіряють, адже за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, найбільший рівень довіри в Україні зараз мають саме ЗСУ. За рік він зріс із 72% до 96%

Іван, користувач ТікТок, автор тематичної сторінки про букіністику, виявив фальшивий акаунт військового. Той маскувався під особисту сторінку сержанта ЗСУ, що справді веде свій щоденник війни. Сторінка-клон мала понад 19 тисяч підписників, українці висловлювали в коментарях слова підтримки, а деякі відео набирали мільйонні перегляди.

«Я побачив акаунт, у якого на той час було близько мільйона переглядів, побачив, що там, на той час, було дуже багато українців, які цей акаунт переглядають, підписуються. Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який шкодить нашій державі. У нього було: «все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше втримати» (це півтора місяці тому було), було схоже відео про Соледар, була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азову дають нову техніку, дають багато якісної зброї, що це за несправедливість. Що сухпайок у росіян, як би ми не сміялися, досить смачний. Тобто вони, беручи відео наших військових, видають ці відео так, ніби це – вони військові ЗСУ», – ділиться Іван.

В цьому акаунті, який був клоном акаунту військовослужбовця ЗСУ, містилися справжні відео, відзняті реальними воїнами: але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього пабліку. Ці повідомлення вселяли розпач і недовіру.

«Там є відео, де поховані українські військові. На кожній могилі є прапор України. І він взяв це відео, це реальне відео, але описав, що ще кілька днів тому там взагалі все було вільно, а тепер все закладено могилами. Це він поширював наратив, що несуть ЗСУ величезні втрати. Він там навіть якісь цифри писав. Навіть були ситуації, коли під цим відео писали дружини, які, наприклад, не мають зв’язку з військовими якийсь час. І вони видавали прізвище, ім’я і в якому підрозділі їхні рідні воюють», – коментує Іван.

Незабаром знайшовся і сам сержант ЗСУ: з такими ж відео на сторінці, але без розпачливих написів. Він підтвердив, що його відео використали російські пропагандисти.

Фейковий акаунт більше недійсний. Іван розмістив у мережі своє відео про проблему, яке теж стало вірусним і допомогло заблокувати канал. Всі відео звідти зникли. Але з’явився інший, такий самий. І його заблокувати зараз не вдається.

Навіщо шерять?

Відео у цьому акаунті набирали тисячі і мільйони переглядів, і було видно, що чимало людей довіряє автору. Чому так багато українців не сумнівалися і поширювали їх?

«Будь-яке вірусне відео швидко розповсюджується саме тому, що воно відповідає потребі людини, – пояснює психолог, експерт Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова. – У даному випадку всі ми переживаємо за наших воїнів і хочемо, щоб у них все було гаразд, хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. Якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу знати про якісь негаразди, реагувати, то звісно ми включаємося. Інша справа, що ми не настільки поінформовані, і відео можуть бути сфальшовані», – зауважує вона.

За словами психолога, такі матеріали, де є і картинка, і звук, і текст, психологічно сприймаються, як очевидна правда: вони впливають на усі канали сприйняття та зачіпають емоційно. Люди схильні довіряти цьому, як побаченому на власні очі.

На який ефект розраховують фальсифікатори

Донбас Реалії показали цей профіль у ТікТоку експерту фактчекерського проекту StopFake Олександру Замковому. Чи справді це може шкодити безпеці України?

«Це, звичайно, дієвий інструмент, бо це дозволяє російській пропаганді проникати всередину українського суспільства. Не тільки робити скріни і ширити це в російських пабліках, а й впливати на українські настрої. Бо, звичайно, все, що належить до фронту, до військових зараз дуже болісно сприймається українським суспільством. Особливо акаунти, які нібито є військовими акаунтами. Тобто належать військовим або навіть цілим бригадам», – каже експерт.

Олександр Замковой розповідає, що багато подібних маніпуляцій з’явилися після 24 лютого 2022 року для того, щоб розхитувати українське суспільство і працювати на розкол держави та армії з середини. А також створювати начебто українські джерела для просування російської дезінформації.

Максимально авторитетне джерело для поширення дези

Те, що російська сторона намагається доносити дезінформацію вустами українських військових, є природним явищем для інформаційних війн, вважає політолог та голова правління громадської організації «Експертна група «Сова», колишній російський політолог Михайло Савва.

«Джерелом інформації має бути хтось дуже авторитетний. Зараз в Україні максимум авторитету мають Збройні сили України. Дуже поширене гасло – вірити в ЗСУ. І відповідно, для того, щоб інформація була сприйнята, вони подають цю інформацію від імені військових. Ворожа пропаганда аналізує ситуацію і знаходить максимально авторитетне джерело інформації для того, щоб донести свою дезінформацію», – пояснює він.

Клони бригад у телеграмі

Набираючи у пошуку Телеграм назву бойового підрозділу ЗСУ, часто можна знайти два або кілька каналів з такою ж чи схожою назвою та з аватарками, які дублюють символіку бригад. Непросто зорієнтуватися, яка з них офіційна, а які ні.

«Був фейковий телеграм-канал 46-ї аеромобільної бригади в Телеграмі, який був створений ще у вересні. Дописи виконувалися українською мовою нібито бійцями цієї бригади. Вони зробили досить велику аудиторію на цьому каналі, десь 15 тисяч підписників було. Тобто це дозволяє непогано поширювати звідти різні новини та дописи в телеграмі. Робити скріни, які теж постилися в тому числі і в проросійських телеграм-каналах», – розповідає Олександр Замковой.

Друга мета, на його думку, – поширення суперечностей між українським суспільством і керівництвом держави, між бійцями та командирами, між різними підрозділами.

«Ця бригада, вона зараз перебуває під Вугледаром… дуже багато було нібито історій про те, що втрати дуже великі, і вони безглузді, і це суто політичне рішення, що ми тримаємося за Вугледар, що тут немає ніякої ротації, що укази командирів також не містять жодної логіки. Використовувалась російська пропаганда, але цей телеграм-канал був фейковий», – каже Олександр.

Донбас.Реалії переконалися, що фейковий телеграм-канал бригади зараз так само легко знаходиться в пошуку Телеграм, як і офіційний. 46-та окрема аеромобільна бригада у всіх своїх соцмережах заявила, що не має стосунку до клонованої сторінки і повідомила, що існує лише один її офіційний канал. Закрити такі джерела дезінформації у Телеграм зазвичай дуже складно або й неможливо.

Україномовна російська пропаганда

Спільна ознака маскування російської пропаганди під український контент, яку ми знаходимо у підозрілих акаунтах, – це використання української мови. Сторінки та канали, які ми аналізували, ведуть українською, у коментарях теж переважає українська, і не у реальних людей: акаунти, схожі на ботів, також пишуть українською, часто допускаючи помилки автоматичного перекладу на кшталт усім відомої «бавовни».

Результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у грудні 2022 року, свідчать, що в Україні до 71% зросла частка громадян, які послуговуються у повсякденному житті українською мовою. У 2021 році цей показник становив 64%. А українська мовна ідентичність зараз переважає в усіх регіонах України, бо навіть там, де продовжують на побутовому рівні використовувати російську, більшість респондентів назвали українську мову – рідною.

Пропаганда РФ не може цього не враховувати, вважає Михайло Савва.

«З початком повномасштабної агресії в Україні змінився мовний тренд. Люди масово почали відмовлятися від російської мови. І російська пропаганда була вимушена це враховувати. Тобто, що не можна доносити якісь важливі меседжі мовою, яка сприймається як мова ворога. Їм потрібно було створити таку ситуацію, коли ось ці руйнівні для України меседжі доносились би українською мовою», – міркує Савва.

На його думку, Росія не полишила спроб розділяти Україну за мовною ознакою, але працює це більше для окупованих територій. На вільних тема втратила актуальність.

«Це ж самі українці запостили»

Більшість сумнівних акаунтів у соцмережах, інформацію з яких складно перевірити, і які мають значну кількість підписників, є так званими агрегаторами контенту. Вони, як пилотяги, збирають відео та фото з різних джерел і публікують у себе. Знайти першоджерело на таких каналах практично неможливо.

Такі акаунти наповнюють великим масивом патріотичної інформації, зазвичай на аватарках є українська символіка та багато контенту з підтримкою ЗСУ. Але до певного часу. Олександр Замковой наводить приклад, як такі акаунти починають використовувати для дискредитації України: в лютому російська пропаганда поширила інформацію про обстріл автомобіля швидкої допомоги в Донецьку, де, за даними російських джерел, загинули цивільні.

«Це писало у Твіттері російське МЗС. Писало про те, що Україна в черговий раз обстріляла Донбас і обстріляла саме медиків та представників МНС. І все це було зафільмовано з дрону, це українська зйомка. Насправді, коли ми почали дивитися, звідки це відео походить, ми можемо простежити чіткий ланцюжок подій, коли російські пропагандисти створюють акаунт нібито український в ТікТок, наповнюють його українськими відео нібито з проукраїнською позицією, псевдопатріотичними відео. І потім в якийсь момент, на якомусь етапі, це може відбутися через 3-4 місяці, вони постять якійсь «вкид» – відео, яке дискредитує ЗСУ, дискредитує керівництво. Звідти воно самими пропагандистами поширюється уже в російських джерелах. І вони кажуть, що це самі українці опублікували – себе видали таким чином», – каже він.

«УВАГА!!!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!!!!!»

Є інший механізм: тематичні групи. Вони, на перший погляд, створені для спілкування родичів військовослужбовців, пошуку зниклих безвісти або військовополонених. Ці групи завжди відкриті, і потрапити туди може будь-хто.

Знаходимо у Facebook одразу декілька молитовних груп, що наповнені проханнями як про молитву за військових, так і про пошук. Бачимо багато закликів до поширення та описів великими літерами зі знаками оклику на кшталт – «УВАГА!!!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!!!!!».

Більшість повідомлень в цих молитовних групах містять фото та особисті дані військовослужбовців, інформацію про місце служби, перебування військового підрозділу тощо. А також контактну інформацію родичів. Це виглядає як велика відкрита база даних українських військовослужбовців.

Більшість з цих повідомлень мають багато коментарів та поширень, що просуває такі дописи мережею. Таким чином вони легко можуть потрапити як до тих, хто навмисно збирає дані, так і до звичайних шахраїв.

Які ідеї прагнуть нав'язати?

«Щоб суспільство інформацію сприйняло, і щоб в неї повірило, потрібно, щоб вона була не від ворога, щоб вона була від своїх», – роз’яснює Михайло Савва. І додає: «Є таке професійне поняття – інформаційний фільтр. Під час війни інформаційні фільтри і в цілому культурні фільтри стають більш міцними. Все, що йде від ворога, сприймається, як непотрібне. Тому ворожа пропаганда створює псевдоукраїнські джерела. Інакше інформація не зайде».

Політолог відзначає, що за рік повномасштабної війни можна було помітити декілька основних тез у російській пропаганді, спрямованій на українського споживача:

- Україна сама винна у є війні

- Росіїя не має претензій до українського народу, є претензії до української влади

- вплив Заходу є руйнівним для українського суспільства

- спротив не має сенсу, потрібно здаватися

«Російська ідеологія чітко передбачає відсутність України як незалежної країни, незалежного суспільства з українською мовою. І російська пропаганда, яка йде на українців, з одного боку ґрунтується саме на цих ідеях, а з іншого, приховує ці ідеї, вона не може про це сказати відверто. І ось ця брехня помітна. Вона зводить нанівець 90% зусиль російської пропаганди», – підсумовує Михайло Савва

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, «воювати немає за кого», «воїнів ніхто насправді не цінує» або «чому не воюють багаті». Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими. Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити.

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