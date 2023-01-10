Найкривавішими місцями на фронті назвав Соледар і Бахмут президент України Володимир Зеленський. Через постійні штурми ЗСУ передислокували додаткові підрозділи до Соледара, а окупанти зосередили там відбірних «вагнерівців»​. Чим важливий Соледар, і для чого він агресору?

Соледар розташований у 20 хвилинах їзди на північний схід від Бахмута. До 24 лютого тут жили трохи більше 10 тисяч жителів. 10 січня сайт місцевої адміністрації закликає людей евакуюватися.

Соляна столиця України

Місто відоме тим, що тут видобувають кам’яну сіль з Артемівського родовища. З самого початку робіт у 1885 році на поверхню підняли не більше 5 процентів від запасів. На виробництві працювали 2,5 тисячі людей, сіль експортували до 15 країн світу.

У соляній шахті розташований підземний спелеосанаторій «Соляна симфонія». У шахтах лунали концерти, водили екскурсії.

У 2003 році Соледар потрапив до Книги рекордів Гіннеса: тут у шахті відбулося перше підземне повітроплавання на повітряній кулі.

7 квітня 2022 року ДП «Артемсіль» припинило видобувати сіль через обстріли російських військ.

Новорічне загострення

З початку весни 2022 року російські війська обстрілювали Соледар з артилерії та авіації. А намагалися захопити – з літа.

У 2023 році окупанти перегрупувалися і почали з новою силою штурмувати місто.

3 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав найбільш складною ситуацію біля Бахмута та Соледара.

8 січня Соледар навідав Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сирський на місці організував кроки, необхідні для зміцнення оборони і посилення вогню. Також президент України назвав найкривавішими місцями на фронті Бахмут і Соледар.

9 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила: «Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм». Маляр поінформувала, що штурмують Соледар найкращі резерви «вагнерівців».

«Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців», – зауважила чиновниця.

10 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що відбили атаки на Соледар.

Росія ж не припиняє хизуватися успіхами на цьому напрямку:

Логістика: Три траси

Траса Т 1302 «​Бахмут – Лисичанськ»

Околицею Соледара пролягає траса Т 1302, зокрема, її відтинок, що сполучає Бахмут і Лисичанськ. Влітку це була єдина так звана «дорога життя», якою здійснювалися евакуація мирних жителів і логістика українських військ з Сєвєродонецька та Лисичанська.

Зараз, відповідно до мапи DeepState, «дорога життя» проходить через окуповані російськими військами населені пункти до самого Лисичанська. Захоплення Соледара, таким чином, може покращити логістику загарбників.

Траса Т 0513 «Бахмут – Сіверськ»

Біля Соледара пролягає траса, що сполучає Бахмут із Сіверськом. Ця дорога важлива і для постачання гуманітарних вантажів, і для логістики українських військ. Перерізання чи вогневий контроль окупантів додасть значних проблем мирним жителям та бійцям ЗСУ у Сіверську.

Траса М 03 «Бахмут – Слов’янськ»

Від західних околиць Соледара до цієї траси напрямки – не більше 6 км. М 03 – важлива для гуманітарної та військової логістики. Якщо російські війська матимуть майданчик для активного ураження траси, – це ускладнить життя українських оборонців Бахмута та мирних жителів.

Пастка для Бахмута

На початку грудня минулого року стало очевидно, що окупанти змінюють тактику у своїх намаганнях захопити Бахмут.

Лобові атаки і величезні втрати, розпіарений пропагандистами «професіоналізм» вагнерівців за півроку не дали ніякого результату. Тому, судячи з мапи бойових дій, загарбники вирішили оточувати Бахмут напівкільцем. За його крайні точки можна взяти:

Курдюмівка та Кліщіївка на південь від Бахмута;

та на південь від Бахмута; Уся східна околиця міста;

Соледар на півночі з можливістю перерізати трасу М 03 на Слов’янськ та Т 0513 на Сіверськ.

Наразі окупанти атакують позиції ЗСУ уздовж усього цього напівкільця: від Кліщіївки до Соледара.

«Л​іміти»​ найманців

Загострення у Соледарі пов’язане із невдачами окупантів біля Бахмута, припускає Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Адже за більше ніж півроку боїв російські війська так і не змогли захопити місто.

«Не виходить у лоб, – вирішили обійти з боку Соледара і таким чином зробити якесь напівоточення наших військових, – наголошує Ступак. – У вагнерівців, пригожинців закінчується ліміт на невдачі. Довго ніхто не буде терпіти їхні безславні намагання захопити Бахмут, величезну кількість втрат. Тому вирішили змінити напрям».

Тим паче, зауважує експерт, у загарбників сім місяців поспіль не було жодних здобутків в Україні, – лише відступи та «жести доброї волі».

Чи вдасться окупантам захопити Соледар? Станом на 11 годину 10 січня у місті відбувалися жорсткі бої. Російські війська прагнуть захопити Соледар, зауважив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, проте ЗСУ роблять все, щоби завдати окупантам якнайбільших втрат.

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