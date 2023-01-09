Соледар «фактично зруйнований», але там залишаються місцеві – речник Східного угруповання ЗСУ

Бахмутський напрямок наразі є найгарячішою ділянкою фронту, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у ефірі національного телемарафону 9 січня.

Говорячи про Соледар, Череватий сказав, що він «фактично зруйнований», але там досі є люди:

«Так, є частина людей, хоча ОВА, всі соціальні служби максимально закликали людей залишити зону бойових дій, організовували конвої, щоб це зробити. Проте є частина людей, особливо старшого покоління, в яких великий страх перемін, покинути своє житло, переїхати в іншу незнайому місцевість. З ними проводиться робота, проте не завжди всі погоджуються».

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За його даними, за добу в цьому регіоні сталося 43 бойові зіткнення. Череватий назвав ситуацію важкою, але контрольованою Збройними силами України.

Він додав, що на цьому напрямку воюють «набагато професійніші» російські найманці приватної військової компанії «Вагнер»:

«Вони мають суттєву підготовку в таких підрозділах, як ФСБ, МВС, спецназ Головного розвідувального управління Міноборони Росії. Тому що, якщо раніше для таких накатів і масових атак вони використовували здебільшого колишніх в’язнів, то саме на Соледарі вони зібрали найбільш професійну частину, яку використовують для прориву нашої оборони».

Говорячи про те, чому основний фокус російських військ змістився з Бахмута на Соледар, Череватий вказав на те, що Соледар вже давно є однією з найбільших гарячих точок цієї ділянки фронту.

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«Зараз їм просто вдалося сконцентрувати там більше своїх підрозділів і системніше тиснути на нашу оборону, що вимагає від нас відповідних рішень», – пояснив речник Східного угруповання.

Бахмут і Соледар російські військові намагаються захопити вже понад пів року – з липня 2022-го. Наразі усі їхні спроби є марними.