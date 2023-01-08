Зеленський: Бахмут і Соледар залишаються одними з найкривавіших місць на фронті

Ситуація на фронті залишається складною, українська армія перекидає туди додаткові підрозділи для зміцнення оборони, розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 січня.

«Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань, і дуже тяжко», – зауважив президент.

Він підкреслив, що ці міста залишаються одними з найбільш кривавих місць на фронті.

Також Зеленський повідомив, що 8 січня командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, що необхідні для зміцнення оборони та посиленню вогню по російським військам, розповів президент.

«Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом», – резюмував Зеленський.

Напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.