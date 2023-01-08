Українські військові завдали понад 30 ударів по зосередженню військ РФ та їхньої техніки – Генштаб

Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 21-му району зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



За даними штабу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів противника.

У Генштабі повідомляють, що для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів», – йдеться у повідомленні.

Зазнаючи великих втрат, війська РФ ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняються, додають у штабі.

Українські військові також повідомляють про відбиття минулої доби російських атак біля 16 населених пунктів, серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.