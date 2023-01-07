Данілов відреагував на «різдвяне перемир’я» словами Миколи Гоголя

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував «різдвяне перемир’я», оголошене Росією в своєму дописі в фейсбуці, а також порівняв Володимира Путіна з чортом, якого було описано в повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».

Як відзначив Данілов, «кремлівський «чорт-ібліс» занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули», а потім запропонував оголосити «перемир’я».

«Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п’ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду… в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові… можна було здогадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під’юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога», – написав Данілов.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що Росія, очікувано, не дотримувалась «різдвяного перемир’я», її військові на лінії зіткнення продовжували вести обстріли та намагались продовжувати наступ.