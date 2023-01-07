Кілька сотень демонстрантів 7 січня вийшли на акцію підтримки України в Мюнхені. Головний заклик – надати Україні важку зброю. Зокрема, ідеться про німецькі танки Leopard. Серед організаторів заходу – Українська громада Мюнхена, до якої долучилися і біженці. Українці подякували Німеччині за вже надану допомогу, але водночас закликали звернути увагу на те, що в країні тривають вирішальні бої. На акції, окрім української національної символіки, були прапори Грузії. Підтримати ініціативу також прийшли німецькі громадяни.

Україна неодноразово просила про постачання німецьких основних бойових танків Leopard-2 і бойових машин піхоти Marder. 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден у спільній заяві повідомили, що Німеччина та Сполучені Штати нададуть Україні бронетранспортери. Як інформує агенція DPA, Німеччина також надасть Україні зенітну батарею Patriot для протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок і віцеканцлер Роберт Габек 5 січня заявили про перспективу нових військових постачань для України. Зокрема, Габек пообіцяв швидке рішення уряду під час візиту до Норвегії. За його словами, поставки зброї будуть «адаптовані до вимог поля бою».