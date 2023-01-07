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«Починаються вирішальні місяці війни»: Українці у Мюнхені закликають надати важку зброю (фоторепортаж)

Кілька сотень демонстрантів 7 січня вийшли на акцію підтримки України в Мюнхені. Головний заклик – надати Україні важку зброю. Зокрема, ідеться про німецькі танки Leopard. Серед організаторів заходу – Українська громада Мюнхена, до якої долучилися і біженці. Українці подякували Німеччині за вже надану допомогу, але водночас закликали звернути увагу на те, що в країні тривають вирішальні бої. На акції, окрім української національної символіки, були прапори Грузії. Підтримати ініціативу також прийшли німецькі громадяни.

Україна неодноразово просила про постачання німецьких основних бойових танків Leopard-2 і бойових машин піхоти Marder. 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден у спільній заяві повідомили, що Німеччина та Сполучені Штати нададуть Україні бронетранспортери. Як інформує агенція DPA, Німеччина також надасть Україні зенітну батарею Patriot для протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок і віцеканцлер Роберт Габек 5 січня заявили про перспективу нових військових постачань для України. Зокрема, Габек пообіцяв швидке рішення уряду під час візиту до Норвегії. За його словами, поставки зброї будуть «адаптовані до вимог поля бою».

&laquo;Починаються вирішальні місяці цієї війни... Тому зараз, як ніколи, нам потрібна подальша увага європейської громадськості, європейських політиків, та подальша військова підтримка, важка зброя, щоб наші Збройні сили України змогли нарешті перемогти агресора&raquo;,&nbsp;&nbsp;&ndash; заявила одна з організаторок заходу Дарія Онищенко
1 «Починаються вирішальні місяці цієї війни... Тому зараз, як ніколи, нам потрібна подальша увага європейської громадськості, європейських політиків, та подальша військова підтримка, важка зброя, щоб наші Збройні сили України змогли нарешті перемогти агресора»,  – заявила одна з організаторок заходу Дарія Онищенко
На плакаті в руках демонстрантки написано:&nbsp;&laquo;Змучена, але незламна&raquo;
2 На плакаті в руках демонстрантки написано: «Змучена, але незламна»
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Напис на плакаті: &laquo;Український воїн боронить демократію і свободу в Європі. Йому потрібна зброя!&raquo;
4 Напис на плакаті: «Український воїн боронить демократію і свободу в Європі. Йому потрібна зброя!»
&laquo;Свобода для України, свобода для Європи&raquo;
5 «Свобода для України, свобода для Європи»
На акцію люди прийшли не лише з українською національною символікою, а й з прапорами Грузії
6 На акцію люди прийшли не лише з українською національною символікою, а й з прапорами Грузії
7
Прапори України і Європейського союзу на акції в Мюнхені
8 Прапори України і Європейського союзу на акції в Мюнхені
9
На акцію підтримки України зібралося декілька сотень людей
10 На акцію підтримки України зібралося декілька сотень людей
11
&laquo;Німеччино, дякуємо за вашу допомогу&raquo;
12 «Німеччино, дякуємо за вашу допомогу»
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