Зеленський: три системи Patriot – це лише початок

Уже три системи протиракетної оборони Patriot гарантовано отримає Україна, повідомив президент Володимир Зеленський 17 січня у своєму вечірньому відеозверненні і додав, що це тільки початок.

«Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надано ще одну батарею Patriot. Маємо вже три гарантовані батареї. Але це лише початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО», – сказав Зеленський.

Також президент сказав, що обговорив оборонну співпрацю з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Активно готуємося до нової зустрічі у форматі «Рамштайн». Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також», – додав глава держави.

17 січня агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Нідерланди також розглядають можливість надання Україні системи Patriot, приєднавшись до США та Німеччини, які заявили про такі наміри раніше.

Українські військові вже розпочали у США навчання на цих системах.