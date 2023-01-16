Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на Patriot

Українські війська прибули на базу армії США Форт-Сілл у штаті Оклахома, щоб розпочати навчання на системі протиракетної оборони Patriot, повідомляє 16 січня CNN із посиланням на заяву військових.

У Форт-Сіллі розташований Fires Center of Excellence, де США проводять навчання роботі на системі ПРО Patriot для власної армії та для військових із інших країн.

«Ті ж інструктори, які викладають для військових США, країн-союзників та країн-партнерів, здійснюватимуть підготовку українців, і ці заняття не відвертатимуть увагу від поточних навчальних місій у Форт-Сіллі», – ідеться в заяві бази.

За словами офіційних осіб Пентагону, навчання на сучасній, але складній системі триватиме «кілька місяців». Незрозуміло, чи військові можуть прискорити програму навчання.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Після цього Пентагон заявив, що навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися «дуже швидко» і триватиме «кілька місяців».