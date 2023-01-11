Інтенсивність артилерійського вогню російських військ різко впала – CNN

Інтенсивність артилерійського вогню російської армії різко скоротилася порівняно з піком, досягнутим під час російського вторгнення, повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на американські та українські джерела.

У деяких випадках така інтенсивність знизилася на 75%. Джерела CNN кажуть, що очевидного пояснення цього поки що немає. Це може бути викликане необхідністю економії боєприпасів через їхній дефіцит. Не виключено, що російське командування переглядає тактику ведення бойових дій через успішний наступ української армії впродовж останніх місяців. Проте, за їхніми словами, це свідчення ослаблення російських позицій в Україні на тлі зростання постачання Києву озброєнь західними країнами.

У грудні представники Пентагону повідомили, що Росія змушена використовувати на полі бою снаряди, вироблені понад 40 років тому, термін придатності яких минув, що підтверджує версію дефіциту боєприпасів. Росія все ще має у своєму розпорядженні великий арсенал снарядів, але початкові американські оцінки російських запасів боєприпасів були значно завищені, говорить один співрозмовників СNN.

При цьому Пентагон недооцінював ефективність української тактики ударів по російських складах боєприпасів. Колишній командувач сухопутних сил НАТО в Європі генерал Бен Годжес каже, що початкове американське небажання надати Україні ефективне озброєння, включно з портативними ракетами Stinger, через побоювання, що це може спричинити різку ескалацію Росією військових дій, виглядає зараз наївним.

Кілька днів тому Пентагон оголосив, що США вперше нададуть Україні бойові машини піхоти Bradley. Україна також уперше отримає ракетні зенітні комплекси Patriot.