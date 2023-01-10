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Пентагон: навчання українських військових на Patriot почнуться вже наступного тижня

У грудні Вашингтон заявив про надання Україні батареї системи Patriot та боєприпасів до неї. Фото ілюстративне

Пентагон 10 січня оголосив, що близько 100 українських військових відправляться до Форт Сілла в Оклахомі вже наступного тижня, щоб розпочати тренування з роботи з системою протиракетної оборони Patriot.

Україна уже давно прагнула отримати систему Patriot, оскільки вона може збивати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кількість українців, які приїдуть до Форт Сілла, приблизно дорівнює кількості, необхідній для роботи однієї батареї, і вони зосередяться на навчанні керувати, а також обслуговувати Patriot, сказав речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє агенція AP.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Після цього Пентагон заявив, що навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися «дуже швидко» і триватиме «кілька місяців».

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