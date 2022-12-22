США «дуже швидко» почнуть навчання українських військових з використанням Patriot – CNN

Навчання українських військових на системах протиповітряної оборони Patriot має розпочатися «дуже швидко», сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляє CNN.



Хоча Пентагон не уточнює, коли саме почнеться навчання або скільки часу знадобиться для українців, щоб освоїти цю систему, високопосадовець оборонного відомства заявив, що воно розпочнеться «дуже скоро» і займе «кілька місяців».

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Раніше США повідомляли, що для освоєння українськими військовими системи Patriot потрібно буде «кілька місяців». Як заявляв високопосадовець Міноборони США, батарея протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси «нададуть критично важливий потенціал далекого радіусу дії» для захисту від «крилатих ракет, балістичних ракет і літаків».



21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.