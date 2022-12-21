Пентагон: українським військовим потрібно кілька місяців для освоєння Patriot

Потрібно буде «кілька місяців», щоб українські військові пройшли належну підготовку для роботи з системою Patriot, сказав журналістам у середу високопоставлений представник оборони США, повідомляє CNN.



«Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування», – сказав чиновник.



За його словами, батарея протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси, які США надсилають в Україну, «нададуть критично важливий потенціал далекого радіусу дії» для захисту від «крилатих ракет, балістичних ракет і літаків».



Він додав, що мета США – «допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони».

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21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.