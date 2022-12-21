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Передача системи Patriot – це довіра з боку США до ЗСУ й України: експерти про значення такого кроку

Cистема Patriot в дії (ілюстративне фото)

Під час безпрецедентного через війну візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, США можуть затвердити передачу Києву системи протиракетної оборона (ПРО) Patriot, яку так довго домагалось українське політичне і військове керівництво. І хоча одна батарея, – а саме про таку мінімальну кількість зараз іде мова – не змінить стратегічної ситуації, однак цей крок має величезну значимість і символізм, кажуть військові експерти, з якими поспілкувалось Радіо Свобода.

Агенція АР написала, що США виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів у рамках великого пакета, який вперше включатиме систему ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Не кожна країна НАТО може отримати Patriot’и навіть за гроші. Тому це дійсно важливо і символічно
Григорій Перепелиця

На тлі російських ракетних ударів, а також можливого отримання Москвою іранських ракет далекої дії, така система як Patriot може захистити якійсь ключові об’єкти, ураження яких було б дуже болючим для України.

«Це дійсно дуже символічно. Бо до цього нам передавали більшою мірою системи протиповітряної оборони або системи ППО, які можуть обмежено збивати і ракети як, наприклад, IRIS-T та інші. Patriot є класичною системою протиракетної оборони і вона має ракети, в принципі, середньої дальності і може збивати ракети на відстані десь 76 кілометрів. З тактичної, оперативної точки зору це дуже символічно», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з питань безпеки Григорій Перепелиця.

Скільки? І які?

У повідомленнях міжнародних ЗМІ є один нюанс, який є принципово важливим. Може мова йти про передачу наразі лише однієї батареї Patriot.

Така батарея складається із пускових ракетних систем на вантажівці з вісьмома ракетами, наземного радару, станції контролю (управління) і генератора для автономного живлення.

Наприклад, система ППО США складається із пів сотні батарей, які мають напоготові 1,200 ракет-перехоплювачів.

Система Patriot під час спільних американо-ізраїльських навчань протиракетної оброни «Juniper Cobra». Березень 2018 року
Система Patriot під час спільних американо-ізраїльських навчань протиракетної оброни «Juniper Cobra». Березень 2018 року

«Тут залежить в якій кількості, в якій комплектації і в якій модифікації США дадуть нам Patriot. Одна-дві батареї стратегічну ситуацію не змінять. В такій малій кількості вони не закриють небо над всією Україною», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода військовий експерт Костянтин Машовець.

Patriot’и потрібні в кількості, більшій аніж одна-дві батареї. Тому робити з Patriot якесь диво, яке все змінить, – це принципово невірно
Костянтин Машовець

«Плюс, ситуацію кардинально може змінити комплексна інтегрована система ППО, а Patriot – це лише одна зі складових цієї системи і Patriot’и потрібні в кількості, більшій аніж одна-дві батареї. Тому робити з Patriot якесь диво, яке все змінить, – це принципово невірно», – додає Машовець.

Григорій Перепелиця теж зауважує: «Питання в тому, що США передають – чи одну батарею чи цілий дивізіон? Якщо цілий дивізіон – то він зможе повністю прикрити весь Київ».

Експерти кажуть, навіть одна чи дві батареї все ж могли б закрити, убезпечити якісь ключові об’єкти.

«Можливо буде якийсь об’єкт прикрити чи якусь зону. Не знаю, може, урядовий квартал, наприклад, чи головний диспетчерський пункт «Укренерго» чи може ще щось – не знаю, не можу тут нічого сказати. Все залежить від кількості батарей і від комплектації. А, по-друге, поки що Пентагон не дав остаточного добра на передачу Patriot. А якщо дадуть одну батарею, – то вона нічого не змінить», – зауважує Машовець.

Ексклюзивний клуб

Системи Patriot перебувають на постійному бойовому чергуванні в різних країнах світу, на різних континентах.

Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Південна Корея, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Швеція. Віднедавна Румунія й Польща мають на своїй території системи Patriot.

Patriot в цьому списку з понад півтора десятка країн або керовані військовослужбовцями США, або місцевими вояками, натренованими американськими спеціалістами.

Система Patriot на військовій базі Збройних сил Румунії. Вересень 2020 року
Система Patriot на військовій базі Збройних сил Румунії. Вересень 2020 року

«Це класична система протиракетної оборони, і її передача говорить про політичну згоду Вашингтону формувати у нас систему протиракетної оборони щоб убезпечити Україну від російських ракет. Такі системи отримала, наприклад, Польща і вона отримала Patriot’ів на два мільярди доларів, будучи вже членом НАТО. Розумієте, навіть не кожна країна НАТО може отримати Patriot’и навіть за гроші. Тому це дійсно важливо і символічно», – каже Григорій Перепелиця.

Дорога система

Patriot була розроблена в 1970-х роках, а на озброєння прийнята в 1980-х роках. Зараз працюють, захищаючи небо в різних країнах, системи Patriot-1 і Patriot-2.

Це говорить про політичну згоду Вашингтону формувати у нас систему протиракетної оборони щоб убезпечити Україну від російських ракет
Григорій Перепелиця

Причому Patriot-2 – це більш нова система, бо в неї розпізнавання повітряних цілей здійснюється також за допомогою космічних супутників.

«Не думаю, що нам передадуть Patriot-2, бо це пов’язано з великою таємницею, засекреченими кодами і дією космічних супутників. Але і Patriot-1 – також гарна система», – каже Григорій Перепелиця.

Одна ракета-перехоплювач для Patriot коштує біля чотирьох мільйонів доларів, а пускова установка – біля десяти мільйонів доларів.

Міжнародні експерти ставлять під сумнів чи варто використовувати таку дорогу зброю для збиття, наприклад, іранського дрону-камікадзе Шахед, вартість якого «усього лише» 50 тисяч доларів.

Тобто Patriot краще застосовувати для перехоплення саме ракет чи захисту від авіації.

Польські офіцери спостерігають за системою Patriot під час спільних американо-польських навчань на базі в Сохачеві, Польща.
Польські офіцери спостерігають за системою Patriot під час спільних американо-польських навчань на базі в Сохачеві, Польща.

Навіть така обмежена можлива передача Patriot Україні викликає обурення з боку Росії. Минулого тижня МЗС Росії попередило, що плани передачі таких систем були б «ще одним провокативним кроком з боку США».

Patriot відноситься до hi-tech озброєння і аби кому її не передають. Це певна ознака довіри і до ЗСУ, і до України як держави
Костянтин Машовець

Пентагон відреагував на такі заяви Росії щодо можливого надання України системи протиракетної оборони Patriot.

«Я вважаю іронією і дуже промовистим те, що офіційні особи з країни, яка жорстоко напала на свого сусіда під час незаконного та неспровокованого вторгнення через кампанію, яка навмисно спрямована на вбивство невинних цивільних осіб і руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

«Бачите, США не хочуть включати передачу далекобійної ракетної зброї чи літаки й танки, бо вважають, що це наступальна зброя», – каже в інтерв’ю Григорій Перепелиця, відносячи системи Patriot саме до оборонної, а не наступальної зброї.

Міжнародні експерти кажуть, що українські військові ще мають пройти навчання, щоб вміти оперувати цими системами. Згідно з оцінками, такий вишкіл може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Сумніву в здатності українських військових опанувати систему Patriot немає, бо вони легко навчились керувати, наприклад, високомобільними артилерійсько-ракетними комплексами HIMARS, що їх США передали раніше і які кардинально змінили ситуацію на театрі воєнних дій.

Нині на озброєнні сил ППО України є комплекси С-300, але Patriot вважається сильнішою і надійнішою системою.

Як наголошує Костянтин Машовець: «Зенітно-ракета система Patriot – вона, звісно, відноситься до hi-tech озброєння, до озброєння високих технологій і, ясна річ, аби кому її не передають. Це певна ознака довіри і до Збройних сил України, і до України як держави».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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