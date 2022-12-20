США: конгресмени пропонують виділити 45 мільярдів доларів для України в проєкті бюджету

Лідери Конгресу Сполучених Штатів 20 грудня представили проєкт урядових видатків, повідомляють американські медіа.

Законопроєкт передбачає загальні витрати з бюджету на суму 1,7 трильйона доларів.

За даними медіа, документ містить положення про виділення 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні. Водночас, за даними каналу CNN, ця сума передбачена на допомогу Україні та «союзникам по НАТО».

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В разі ухвалення ця сума буде найбільшою з тих, що США виділили на безпекові потреби України одночасно.

Спершу проєкт має розглянути Сенат, після чого документ перейде до Палати представників. Бюджет повинен бути ухвалений до різдвяних вихідних, аби уникнути зупинки роботи уряду.

Вашингтон 16 грудня пообіцяв надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони після чергової ракетної атаки Росії. На початку грудня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів для посилення протиповітряної оборони України.