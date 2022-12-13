США звинуватили п’ятьох росіян і двох американців у змові від імені російського уряду

Міністерство юстиції США повідомило, що у вівторок у Брукліні було оголошено обвинувальний акт за 16 пунктами, які звинувачують п’ятьох громадян Росії та двох громадян США у змові, пов’язаній із глобальною схемою закупівель і відмивання грошей від імені російського уряду.

Серед обвинувачених є офіцер Федеральної служби безпеки, йдеться у заяві міністерства юстиції.



Повідомляється, що відповідачі нібито вступили в змову з метою отримання технологій військового рівня та подвійного використання від американських компаній для російського оборонного сектору, а також задля контрабанди боєприпасів для снайперської гвинтівки в порушення нових санкцій США, які були запроваджені на початку цього року.

Згідно з обвинуваченням, підсудні незаконно купували та експортували високочутливі та суворо регульовані електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї.

Російська сторона наразі цей обвинувальний акт США не коментувала.