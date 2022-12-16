У Білому домі засудили чергові удари РФ. Україні обіцяють додаткові засоби ППО

Білий дім засуджує чергові удари Росії по цивільній інфраструктурі України 16 грудня. Як цитує CNN речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, Росія «знову намагається вселити страх у серця українського народу» і ще більше ускладнити становище людей в умовах зими.

Кірбі заявив, що сьогоднішні атаки вразили «переважно цивільну інфраструктуру».

Він відмовився повідомити будь-які подробиці щодо наступного пакету допомоги Україні в сфері безпеки, але сказав, що «буде ще один» і що слід очікувати додаткових засобів ППО.

Кірбі також оголосив, що перший транш на 53 мільйони доларів, зокрема з обладнанням для енергетики, вже надійшов від США в Україну.

«Сюди входить те обладнання, яке необхідне для екстреного ремонту», – сказав Кірбі і додав, що додаткова допомога ще буде.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.