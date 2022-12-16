У Києві 16 грудня метро не поновить роботу – КМДА

У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену в Києві не курсуватимуть до кінця дня 16 грудня, повідомляє столична влада.

«Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття. Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену», – ідеться в повідомленні.

Також влада доручила перевізникам «забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі».

У Києві 16 грудня внаслідок влучання російських ракет у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах зупинений рух поїздів метро, є проблеми з водопостачанням. Київська міська військова адміністрація повідомила, що були збиті 37 із 40 ракет, які летіли по столиці.