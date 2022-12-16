«На енергооб’єкти летіли близько 70 ракет». «Укренерго» назвало регіони, що зазнали найбільших уражень

Найбільших уражень внаслідок чергового російського ракетного удару 16 грудня зазнали північний, південний, і центральний регіони України, повідомили в компанії «Укренерго».

«Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже дев’ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», основною ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

«У результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» наголосили, що енергетики тримають ситуацію під контролем.

«Попри всі пошкодження, завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог «Правил ринку електроенергії». Він стосується виключно ринкових операцій», – додали в компанії.

За повідомленням, наразі по всій території України діє режим аварійних відключень, відновлення електропостачання «може зайняти більше часу, ніж раніше, пріоритетно електроенергія буде подаватися на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону повідомив, що ракетна атака Росії 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно дев’яти об’єктів генерації.

«Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев’яти об’єктів генерації. Зараз ми ще доверифікуємо пошкодження. Відповідно, так само пошкоджені відповідно підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об’єктах перш за все атомної генерації», – сказав міністр.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах раніше повідомили, що Росія запустила понад 60 ракет.

«Випущені вони з літаків Ту-95 – це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски «Калібрів» із Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22», – повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, була помічена робота російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал», а також винищувачів Су-35 з ракетами Х-59.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.