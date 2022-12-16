Удар РФ по Кривому Рогу: число поранених зросло до 8, під завалами ще можуть бути люди

За останніми даними, кількість людей, поранених через ранковий російський удар по Кривому Рогу, зросла до восьми. Дві людини загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, всі поранені перебувають у лікарні.

«Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку, «понівеченого російською ракетою», там ще можуть бути люди.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що завалами, можливо, перебуває дві людини, з них – одна дитина.

Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйнований один із п’яти під’їздів, додав він.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.