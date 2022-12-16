Кривий Ріг: через ракетний удар загинули дві людини, серед поранених є діти – ОВА

У Кривому Розі внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок загинули дві людини, щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі – у лікарні», – повідомив він.

Раніше влада повідомляла, що у Кривому Розі під завалами будинку можуть бути люди.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.