Харків і Полтава знеструмлені – влада

Харків і Полтава залишилися без електропостачання 16 грудня в той час, як Росія здійснює черговий масований ракетний удар по Україні. Про це повідомили міські голови.

«Харків знеструмлений, але працюють усі «Пункти Незламності», де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет», – написав у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що в Харкові – другий день поспіль вибухи, попередньо, під ракетним ударом – інфраструктурний об’єкт.

«Поки що ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть усі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні», – написав у телеграм-каналі міський голова Полтави Олександр Мамай.

Тим часом, у Миколаєві і Миколаївській області застосовуються аварійні відключення електрики, продовжує працювати ППО, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Раніше про вимкнення електроенергії через російський ракетний удар повідомила влада Сумської області.

Близько восьмої години ранку на всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні. У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала цілі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.