Скібіцький: Росія з початку війни виготовила 360 високоточних ракет – попри санкції

Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах). Про це в поширеній 12 грудня статті The New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«У той час, як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, генерал Скібіцький сказав, що російські збройні заводи змогли створити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр» від початку війни, що складає близько 40 нових ракет на місяць. Незалежно підтвердити ці цифри не вдалося», – ідеться в матеріалі.

Також Вадим Скібіцький поділився оцінкою кількості ракет, якими Росія може продовжити удари по Україні.

«За нашими підрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль атак. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», – вважає фахівець.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу більшу частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала своєї цілі.