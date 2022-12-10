Зеленський назвав вісім областей, де ситуація з електрикою зараз найгірша

Президент України Володимир Зеленський назвав області, у яких ситуація з електропостачанням найгірша.

«Загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві», – сказав він у вечірньому відеозверненні.



Але, за його словами, енергетики роблять «справді героїчні речі», відновлюючи за тижні те, що вимагало б місяців роботи.



«Навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи», – додав Зеленський.

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Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.