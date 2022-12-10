Зеленський назвав вісім областей, де ситуація з електрикою зараз найгірша

Президент України Володимир Зеленський назвав області, у яких ситуація з електропостачанням найгірша.
«Загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві», – сказав він у вечірньому відеозверненні.
Але, за його словами, енергетики роблять «справді героїчні речі», відновлюючи за тижні те, що вимагало б місяців роботи.
«Навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи», – додав Зеленський.
Читайте також – Шмигаль: в Україні пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі
Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.
У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».
Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ