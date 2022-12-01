У Росії заявили, що об’єкти енергетики України допомагають «вбивати росіян». Київ відреагував

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російського міністра Сергія Лаврова щодо ударів Росії по критичній інфраструктурі України.

«Сергій Лавров: РФ в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян. Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі буде спростовувати свою участь в злочинах режиму Путіна чи одразу визнає вину, щоб довго не мучитися?», – написав у фейсбук речник МЗС України Олег Ніколенко.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія завдає ударів по українській інфраструктурі, яка нібито допомагає вбивати росіян.

«Отже, ми виводимо (з ладу – ред.) об’єкти енергетики, які дозволяють вам (західним країнам) накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб вбивати росіян», – сказав Лавров, якого цитують російські медіа.

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У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.