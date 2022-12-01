У розвідці Британії розповіли, чи ефективні удари Росії по українській інфраструктурі

Удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією ключового компонента її військової доктрини, вважають у Міністерстві оборони Британії.

«Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки. За задумом Росії SODCIT використовує ракети великої дальності для удару по критичній національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її військових силах, щоб деморалізувати населення та зрештою змусити лідерів держави капітулювати», – повідомляє міністерство з посиланням на розвідку.

Британські військові зазначають, що російські атаки продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, масових гуманітарних проблем по всій Україні.

«Однак ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей. Крім того, з огляду на те, що Україна успішно мобілізувалася протягом дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від SODCIT є ймовірно меншим, ніж якби ця стратегічна операція була б розгорнута на початковому етапі війни», – додають у британській розвідці.

З жовтня 2022 року Росія неодноразово атакувала енергомережу України, насамперед крилатими ракетами.

30 листопада після зустрічі з колегами по НАТО в Бухаресті держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та їхні західні союзники створюють координаційну групу, щоб синхронізувати свою підтримку відновлення інфраструктури України.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.