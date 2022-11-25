Кличко: упродовж дня електрику для всіх споживачів у Києві подаватимуть почергово – на 3 години

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив алгоритм подачі електроенергії для споживачів у Києві на тлі ситуації з вимкненням світла, яка загострилася масованим обстрілом з боку військ РФ 23 листопада.

«Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Він додав, що третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.

Раніше сьогодні у пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що на сьогодні у столиці п’ятдесят відсотків житлового фонду перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії. Щодо мобільного зв’язку, в КМВА повідомляли, що функціонування мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський казав, що ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але найважче поки в столиці та 15 областях.

24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

23 листопада російські війська здійснили черговумасовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.