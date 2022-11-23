Ракетна атака Росії: у Києві аварійні відключення, Львів і Одещина знеструмлені

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії запроваджені аварійні відключення світла в Київ, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють», – йдеться в повідомлення.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що у області під обстрілом перебувають об’єкти критичної інфраструктури.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про аварійне відключення по всій області.

«Зберігайте спокій, після стабілізації будемо включати», – додав він.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто повністю знеструмлене.

«Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням», – застеріг він.

Електропостачання також зникло по всій Одеській області, заявив голова ОВА Максим Марченко.

Триває черговий масований ракетний удар Росії по українських населених пунктах. Раніше КМДА повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в столиці.