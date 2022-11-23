У Києві є влучання в обʼєкт інфраструктури – Кличко

Унаслідок російської ракетної атаки в українській столиці зафіксоване влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко 23 листопада.

«Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває», – написав мер Києва у телеграмі о 14:12.

Згодом він додав, що ще кілька вибухів сталися у різних районах столиці, а рятувальні служби та медики слідують на місця.

За даними міського голови, у деяких районах Києва немає світла. «Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення», – повідомив він.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ракетні пуски з російської авіації загрожують Одеській, Миколаївській та Херсонській областям.

Повітряна на всій території України, крім окупованого Криму, триває приблизно з 12:46. Інших повідомлень про ураження критичної інфраструктури наразі не надходило.