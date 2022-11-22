«Обстріли кожні кілька годин». Соболевський про російські атаки деокупованої Херсонщини

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявляє про постійні атаки з боку російських військ – обстріли кожні кілька годин.



«На жаль, продовжуються спроби орків залякати наших людей. Продовжують вони свій терор. Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, безпекова ситуація залишається «дуже складною» на деокупованій Херсонщині.



«Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я це підтримую. Зараз нашим людям буде безпечніше в інших областях, поки ми не забезпечимо безпечні умови для людей, щоб працювала інфраструктура», – додав він.

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Протягом дня 21 листопада російська армія кілька разів обстріляла Херсон, щонайменше одна людина померла в лікарні. До цього також повідомлялося про обстріли деокупованої частини Херсонщини.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.