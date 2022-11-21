Обстріл Херсона: в ОП повідомили про чотирьох поранених

Внаслідок російського обстрілу Херсона поранені чотири людини, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла», – написав він у телеграмі.



За його словами, також під обстрілів села Антонівка, розташованого біля Херсона, постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

Раніше сьогодні заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські військові обстріляли Херсон, постраждали цивільні жителі.

Це не перший обстріл деокупованої частини Херсонщини. 19 листопада, як повідомляв Кирило Тимошенко,російські військові обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Білозерці, поранень зазнали п’ятеро людей.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.