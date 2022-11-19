Жителів Херсона закликають не поспішати з поверненням додому через складну безпекову ситуацію в місті та околицях. Як повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, армія РФ продовжує щоденно обстрілювати звільнений Херсон та розташовані поряд з містом населені пункти.

«Знаю, як ми всі чекали цього часу, як всі старалися, щоб цей день повернення якнайшвидше настав. Але зараз треба ще почекати, трохи зарано повертатися. Тому що дуже небезпечно, є «прильоти» і процес по розмінуванню все ще триває», – сказав Соболевський.

Він додав, що умови для повноцінного життя в місті все ще залишаються дуже складними, електроенергії немає, а процеси відновлення інфраструктури затримує масштабність замінування.

Сьогодні до Херсона прибув перший потяг із Києва. Він вирушатиме зі столиці у парні числа, а повертатиметься – в непарні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де зокрема розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.