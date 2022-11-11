Міноборони Росії заявило про виведення своїх військ на Херсонщині на лівий берег Дніпра

Міністерство оборони Росії заявило, що всіх російських військових, які перебували на правому березі Дніпра в Херсонській області України, до ранку 11 листопада виведено на лівий берег.

У повідомленні відомства йдеться про те, що «втрат серед особового складу та техніки немає».

Українське командування поки що не підтверджує повного виведення російських військ з правого берега, зокрема з розташованого там обласного центру, міста Херсона.

Раніше сьогодні з’явилися повідомлення про часткове руйнування Антонівського мосту, який з’єднує окупований Херсон із лівобережжям. Про це з посиланням на слова місцевих жителів повідомили українські ЗМІ (зокрема, «Суспільне») і російські пропагандистські канали.

Зокрема, відео руйнувань оприлюднив у Telegram російський журналіст «Комсомольської правди» Олександр Коц. За його словами, наразі в Антонівського мосту відсутні два прольоти.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 10 листопада, Міноборони Росії назвало відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра «маневром на підготовлені позиції».

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч на 11 листопада, заявив, що «Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні... Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України».