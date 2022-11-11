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ЗМІ повідомили про часткову руйнацію Антонівського мосту

Офіційних коментарів місцевої влади та військово-політичного керівництва України щодо руйнувань Антоніського мосту наразі немає

Антонівський міст на Херсонщині частково зруйнований – про це з посиланням на слова місцевих жителів повідомили українські ЗМІ (зокрема, «Суспільне») і російські пропагандистські канали.

Зокрема, відео руйнувань оприлюднив у Telegram російський журналіст «Комсомольської правди» Олександр Коц.

За його словами, наразі в Антонівського мосту відсутні два прольоти.

Скріншот із відео Коца
Скріншот із відео Коца

Офіційних коментарів місцевої влади та військово-політичного керівництва України щодо руйнувань Антоніського мосту наразі немає.

5 листопада українські військові знищили буксир біля Антонівського мосту та пошкодили ще два плавзасоби російських військ.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 10 листопада, Міноборони Росії назвало відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра «маневром на підготовлені позиції».

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

Відступ російських військ на півдні (мапа)

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