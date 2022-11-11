Херсон. Армія РФ пішла на вихід?

Армія РФ залишає Херсон і правобережну частину області? Як це вплине на хід війни? Чи будуть російські військові намагатися знищити Херсон? І для чого російська влада закликає Україну до переговорів? Як розгортаються події на херсонському напрямку, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсону та з правого берега Дніпра. Командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін 9 листопада оголосив міністру оборони Росії Сергію Шойгу пропозицію про відведення військ на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цим.

9 листопада оголосив міністру оборони Росії пропозицію про відведення військ на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цим. Президент України Володимир Зеленський , коментуючи повідомлення про відступ армії Росії з Херсону, заявив, що «ніхто нізвідки просто так не йде, Збройні сили України це виборюють».

, коментуючи повідомлення про відступ армії Росії з Херсону, заявив, що «ніхто нізвідки просто так не йде, Збройні сили України це виборюють». 9 листопада Зеленський утворив чотири військові адміністрації населених пунктів у Херсонській області. Ідеться про Долматівську, Голопристанську адміністрації у Скадовському районі, а також Каховську і Хрестівську адміністрації Каховського району Херсонської області.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на повідомлення про відведення російських військ з Херсону. За його словами, «це частина загальної картини, яку в НАТО спостерігали протягом останнього місяця, Росія абсолютно втратила імпульс, але її не варто недооцінювати – Росія ще може завдати великої шкоди».

відреагував на повідомлення про відведення російських військ з Херсону. За його словами, «це частина загальної картини, яку в НАТО спостерігали протягом останнього місяця, Росія абсолютно втратила імпульс, але її не варто недооцінювати – Росія ще може завдати великої шкоди». 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону. Натомість навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів у глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр. За його словами, ЗСУ продовжує наступ, відповідно до власного плану.

заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону. Натомість навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів у глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр. За його словами, ЗСУ продовжує наступ, відповідно до власного плану. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсону.

«Люди чекають на ЗСУ»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, за словами місцевих жителів, російські військові станом на 10 листопада дійсно почали відходити з Херсону.

«Збройні сили Росії почали свій рух на вихід. Дуже сподіваюсь, що наші Збройні сили добре знають, що треба робити в таких ситуаціях. А люди сьогодні чекають, день-два, та має ситуація докорінно змінитися», – вважає Самойленко.

За його даними в місті зараз непроста гуманітарна ситуація.

В місті понад тиждень були серйозні перебої зі світлом

«Насправді продуктів загальної групи дуже мало залишилось, принаймні в обласному центрі. Тому що магазини чи ті сітки, які прийшли до нас з Криму під час окупації, вони швиденько зібрали свої товари, виїхали, за винятком деяких магазинів. В місті понад тиждень були серйозні перебої зі світлом, і зберігати цю продукцію дуже важко. Тому наші люди точно чекають на звільнення Херсону і відновлення нормального життя», – повідомив голова облради.

Політик вважає, що заяви російського керівництва про відхід з правобережної Херсонщини є результатом дій Збройних сил України.

«Росіяни нічого не роблять. Все, що відбувається сьогодні, це така могутня праця наших воїнів, це могутня праця наших військових керівників. Нічого вони (російські військові – ред.) не роблять, не існує в їхньому розумінні «жестів доброї волі». Існують правильно сплановані військові операції, які змушують ворога йти з цієї території. Херсон показав себе справжнім героїчним містом, яке протистоїть цій навалі», – наголосив він.

Разом із цим Самойленко розповів, як поводять себе російські військові на лівобережній частині Херсонщини.

Дуже багато військових перебуває сьогодні на лівому березі. Вони намагаються впливати на життя людей

«Дійсно, дуже багато військових перебуває сьогодні на лівому березі. Вони намагаються впливати на життя людей, які там знаходяться, вони намагаються захоплювати порожні будівлі. Або навіть непоодинокі випадки, вони змушують людей іти зі своїх домівок, захоплюють їх, знову ж таки, у притаманній їм манері грабують, а після цього намагаються жити там. Чітко відстежуються всі рухи росіян і не без допомоги наших містян, які на лівому березі та на правому всі працюють на єдину перемогу», – зазначив політик.

Голова Херсонської обласної ради додав, що гуманітарна ситуація на лівобережній Херсонщині краща, ніж у правобережній частині регіону.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський припускає, що російські військові можуть робити видимість відходу з Херсону та маніпулювати цим.

«Дуже обережно зараз за цією інформацією спостерігаємо та чекаємо офіційних коментарів від наших ЗСУ», – зауважив заступник голови облради.

Політик зазначив, що, попри попередні заяви, які лунали з російського боку про утримання Херсону, деокупація всього регіону триває.

У суспільства дуже великий запит на швидкі новини, швидке звільнення території, але ж оці бліцкриги мають свою ціну

«У мене немає сумнівів, що Херсонщина буде вільна. Тактика, яку реалізує зараз ЗСУ, вона насправді дуже ефективна. Зрозуміло у суспільства дуже великий запит на швидкі новини, швидке звільнення території, але ж оці бліцкриги мають свою ціну. Це життя наших хлопців, наших воїнів. І ЗСУ обрало іншу тактику, воно постійно завдавало ударів, знищуючи їхню (російську – ред.) інфраструктуру військову, знищуючи військові склади, центри ухвалення рішень військових», – підкреслив Соболевський.

Що змусило російські війська відступати?

Народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко, який зараз воює на півдні, зазначив, що ситуація на фронті на херсонському напрямку є складною.

Противнику вірити не можна, проте ми зайшли у деякі населені пункти та продовжуємо заходити

«Бачимо, що противник, його колони, просуваються в напрямку Дніпра. Противник також попідривав мости, які поєднували Херсон, Каховку, та деякі мости в Снігурівці, через які підрозділи могли йти на Херсон. Тому зараз все так виглядає, що противник відходить. Дійсно, наші підрозділи кажуть, що противнику вірити не можна, проте ми зайшли у деякі населені пункти та продовжуємо заходити», – повідомив Костенко.

Він розповів, з чим, на його думку, може бути пов’язаний відхід російської армії з правобережної частини Херсонщини.

«Це такий самий «жест доброї волі», як і на острові Зміїному. Тому що наші підрозділи тут створили серйозне угруповання військ, і противник розуміє, що у нього виходів небагато. Або відійти на лівий берег, і це могло б статися рано чи пізно, і вони б відійшли з великими втратами, або в них є можливість зараз відходити», – каже політик.

«Противник вирішив, з моєї точки зору, що він відійде і закріпиться на лівому березі, і там буде тримати оборону набагато легше, тому що він розуміє, що далі на півдні йому складно просуватися у зв'язку з тим, що побудована оборона на Одесу та Миколаїв», – додав він.



Депутат не виключає, що російські військові, які відходять з правобережної Херсонщини, можуть бути спрямовані на інші напрямки.

Те, що ми бачимо – противник відходить

«Це може бути Запоріжжя, це може бути північний напрямок. І такі сценарії наступу противника навіть нашими експертами розглядалися. Все буде залежати від їхніх планів. Те, що ми бачимо – противник відходить. На цьому етапі ми не кажемо, що він вже вийшов, покинув», – зауважив Костенко.

Нова лінія оборони

Військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, що російська армія побудувала на лівобережній частині Херсонщини нову лінію оборони та закріпиться там. Відхід російських військових з правобережної Херсонщини може мати вплив як на тактичну ситуацію на фронті, так і на стратегічну, зазначив він.

«Стратегічно це може вплинути таким чином, що у противника можуть з'явитися резерви оперативно-тактичного характеру. Відповідно, й у ЗСУ. В оперативно-тактичному плані це дасть лише один вагомий виграш – дозволить засобами ураження, які є зараз в наявності у ЗСУ, діставати до кримського перешийка і частини півострова. А також у вогневому плані – контролювати, скажімо так, східну та північно-східну частину Херсонської області», – пояснив Машовець.

Військовий оглядач вважає, що події на фронті складаються таким чином, що Росія наполягатиме на переговорах, оскільки їм потрібен час для реалізації своєї військової стратегії.

Росія використовує перемовини, коли їй важко у ході бойових дій

«Росія завжди використовує переговори як елемент реалізації своєї військової стратегії, а не для реалізації якихось зовнішньополітичних побажань. Це таке наслідування радянського керівництва, а до нього ще й царського. Росія використовує перемовини, коли їй важко у ході бойових дій, у веденні війни. Перемовини потрібні для отримання якоїсь передишки», – запевнив експерт.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». Це майже дослівне повторення тез, які чиновниця виголосила тиждень тому.

заявила, що Москва готова вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». Це майже дослівне повторення тез, які чиновниця виголосила тиждень тому. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 7 листопада заявив, що переговори між Росією та Україною будуть можливі лише в одному випадку: якщо Росія «забере свої війська та відведе до міжнародно визнаних кордонів».

«Готують долю Маріуполя»

Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що заява командування російських військ про відхід із правобережної частини Херсонщини є сигналом, що Росія нібито готова до переговорів.

«Я думаю, що, очевидно, це відео націлене на зовнішню аудиторію. Для російської внутрішньої аудиторії це виключно мінус і відповідна реакція на це була. Для тих, хто підтримує війну, це по суті поразка. Причому публічне визнання військової поразки, більш явне, ніж поразка в Харківській області. Але для зовнішньої аудиторії це сигнал про те, що Кремль хоче вести перемовини. Це таке серйозне підкріплення перемовної позиції», – зауважив експерт.

11 листопада радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твітері, що Росія хоче зробити Херсон «містом смерті». За його даними, російські військові заміновують усе, що можуть: квартири, каналізацію. «Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни», – зазначив Подоляк.

Політолог Преображенський припускає, що з Херсоном російська армія вчинить так, як із Маріуполем.

Якщо ЗСУ не зможуть провести успішний наступ по іншому напрямку, швидше за все, зі сторони Запоріжжя, та це не змусить російську окупаційну армію відступати далі

«Боюсь, що якщо туди активно зайдуть українські військові, то його очікує саме доля Маріуполя. Якщо ЗСУ не зможуть провести успішний наступ по іншому напрямку, швидше за все, зі сторони Запоріжжя, та це не змусить російську окупаційну армію відступати далі та залишати позиції на березі Дніпра. Відповідно, єдина альтернатива – це сіра зона, коли російська армія пішла, а ЗСУ практично не прийшли. Та це потребує якихось перемовин, а перемовини зараз виглядають практично нереалістично. Миру не буде, ЗСУ, швидше за все, увійдуть у Херсон і російська армія буде намагатись зруйнувати Херсон», – зауважив експерт.

Херсон – чудовий привід для перемир’я, на думку Кремля, вважає Преображенський.

«Я думаю, що це частина російського плану – ми виводимо війська, починаємо домовлятись про демілітаризований статус Херсону та, зачепившись за це, починаємо перемовини про загальне перемир'я. Цього зараз прагне Кремль, сподівається перегрупуватися та вичекати момент, поки в Україні настане максимально важкий період взимку, подивитись, які ускладнення будуть у ЗСУ, населення, політичної влади», – каже політолог.

«ЗСУ та політичне керівництво країни, Володимир Зеленський, не погоджуються ні на які перемовини та правильно роблять, бо розуміють, що мова йде про перемир'я, яке потрібне російській окупаційній владі для перегрупування, а російській економіці для адаптації до санкцій», – запевнив політолог.

Президент України Зеленський зазначив, що російські війська після відступу залишають після себе тисячі мін і боєприпасів, вказавши на масштабні замінування у Херсоні. За його словами, слідом за ЗСУ у звільнені населені пункти заходить поліція, де проводить «стабілізаційні заходи».