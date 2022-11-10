«Хороші новини з півдня» – Зеленський повідомив про 41 звільнений населений пункт

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що сьогодні є «хороші новини з півдня».

«Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування... Але, радіючи, всі ми маємо пам’ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух: що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни – на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російські війська після відступу залишають після себе тисячі мін і боєприпасів, вказавши на масштабні замінування у Херсоні.

За його словами, слідом за ЗСУ у звільнені населені пункти заходить поліція, сьогодні – у Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку, де розпочалися стабілізаційні заходи.

Цифру про 41 звільнений населений пункт на Херсонському напрямку згадував раніше сьогодні і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він казав, що йдеться про час із 1 жовтня.

9 листопада російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра. Генштаб ЗСУ поки не зміг «ні спростувати, ні підтвердити» виведення військ РФ із Херсоную