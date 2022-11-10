Залужний розповів, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ на Херсонщині за добу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував повідомлення Росії про відведення військ із Херсона. Він вказав на те, що ймовірний вихід загарбників із Херсону є результатом дій української армії, як це було раніше на Київщині та Харківщині.

«Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі», – додав він.

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Залужний зазначив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону, натомість навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні. Натомість він навів дані про звільнені території Херсонщини за останню добу:

«На напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль шість населених пунктів, повернули Україні до 107 квадратних кілометрів території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль шість населених пунктів, площа звільненої землі – 157 квадратних кілометрів».

З 1 жовтня, за його словами, українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

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9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

На думку британської розвідки, «здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії».