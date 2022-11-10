Розвідка Британії прокоментувала заяви Росії про відхід із Херсона

Розвідка Великої Британії прокоментувала заяви російського командування про намір відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

«Здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії. Відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити і затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси», – йдеться у повідомленні, яке 10 листопада у твітері опублікувало Міністерство оборони Британії.

У британській розвідці наголосили, що з обмеженими пунктами перетину російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро.

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«Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями й артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, які відходять», – йдеться у повідомленні.

9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів.

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В аналізі американського Інституту вивчення війни йдеться про те, що битва за Херсон не завершена, проте останні рішення Росії вказують на новий етап: її війська «віддають перевагу організованому відведенню замість спроб повністю зупинити український контрнаступ».

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, щоби створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.