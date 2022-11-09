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У Зеленського не бачать ознак деокупації Херсона

Воїни ЗСУ ведуть вогонь з САУ 2С7 «Піон» по позиціях російської арміїна лінії фронту в Херсонській області, 9 листопада 2022 року

Українська сторона не бачить ознак виведення російських військ із Херсона і правого берега Дніпра в Херсонській області. Про це ввечері 9 листопада заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», – написав Подоляк у твітері.

Раніше в міській владі Херсона заявили, що з обережністю ставляться до заяв військового командування Росії про відведення окупаційного контингенту на лівий берег Дніпра. «Без бою вони Херсон не здадуть. Це пастка, аби ввести наших військових в оману», – сказала голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні генерал Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з такою пропозицією.

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