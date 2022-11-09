Велика Британія посилює підтримку українських військових з наближенням зими – Воллес

Велика Британія посилює підтримку українських солдатів із наближенням зими і в той час, як наближаються ключові бої на Херсонщині, заявив агенції Reuters міністр оборони Британії Бен Воллес 9 листопада.

Воллес приєднався до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, щоби спостерігати за навчанням українських військових у південно-східному англійському місті Лідд. Раніше Велика Британія оголосила про поставку Україні ще 12 тисяч комплектів для сну в екстремально холодну погоду.

«Зима наближається, і це важливий виклик для обох сторін, – сказав Воллес. – Тож ми сповнені рішучості... дати українським солдатам найкращі базові навички».

«Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно дістануться на той бік річки (Дніпра – ред.)», – сказав Воллес про українських військових, додавши, що саме тому так важливо зберігати поставки обладнання зараз.

«Україна все ще має успіхи на сході країни і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба», – додав міністр.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. У вересні повідомлялося, що навчання вже пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.

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3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.