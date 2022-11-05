Російські війська створюють умови для «контрольованого відходу» з північно-західної Херсонщини – ISW

Армія Росії, ймовірно, хоче уникнути «безладного розгрому» у північно-західній частині Херсонської області, повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, ймовірно, щоб уникнути безладного прориву з правого (західного) берега Дніпра», – йдеться в аналізі Інституту.

Його автори припускають, що російським військам доведеться відходити з боями, аби не дати українським силам переслідувати їх на лівому березі.

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ISW вказує на повідомлення українського командування, за якими російські військові готують лінію оборони на лівому березі та намагаються перекрити ЗСУ шляхи для перетину ріки.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.