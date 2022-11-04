Генштаб ЗСУ про дії окупантів на Херсонщині: викрадення, «посилений рух» з награбованим і створення «живого щита»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють про «посилений рух» автівок окупантів з награбованим майном на Херсонщині.



«Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, у населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як «живий щит» місцеву школу та дитячий садок – розмістились до трьохсот російських солдатів з технікою.

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У Генштабі також повідомляють, що російські війська викрадають та вивозять у невідомому напрямку місцевих жителів, це зафіксовано в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області, а також в Пісках на Луганщині.

«На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області», – додають у штабі.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.

На початку жовтня українські війська звільнили низку районів на півночі Херсонської області – невдовзі після того, як Росія заявила про спробу її анексії.

18 жовтня окупаційна влада оголосила про початок переміщення жителів правобережжя Дніпра на лівий берег, пояснюючи це українським наступом. Про можливість «здати» місто Херсон та все правобережжя представники російської влади до останнього часу прямо не говорили. При цьому з Херсона вивезли пам’ятники російським і радянським діячам і навіть останки князя Григорія Потьомкіна.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.